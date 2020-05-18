صورة من العام 2002 لـ مريم أوزرلي تكشف عن تغييرات جذرية في شكلها

قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صورة للممثلة التركية مريم أوزرلي تعود إلى العام 2002، كانت نشرتها هي عبر صفحتها الخاصة على "انستقرام"، وعلق هؤلاء على أن ملامح أوزرلي تغيرت بشكل كبير بسبب عمليات التجميل التي لجأت لها.



كما وتعرضت مريم أوزرلي لانتقادات بسبب كثرة حقن البوتوكس التي أجرتها، لتعود وتعلن ندمها على هذا الأمر وتراجعها عنه.

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يشار إلى أن أوزرلي اشتهرت في الوطن العربي بدور "السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان" الذي نال نسب مشاهدة عالية.