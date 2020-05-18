قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صورة للممثلة التركية مريم أوزرلي تعود إلى العام 2002، كانت نشرتها هي عبر صفحتها الخاصة على "انستقرام"، وعلق هؤلاء على أن ملامح أوزرلي تغيرت بشكل كبير بسبب عمليات التجميل التي لجأت لها.
كما وتعرضت مريم أوزرلي لانتقادات بسبب كثرة حقن البوتوكس التي أجرتها، لتعود وتعلن ندمها على هذا الأمر وتراجعها عنه.
يشار إلى أن أوزرلي اشتهرت في الوطن العربي بدور "السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان" الذي نال نسب مشاهدة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة من العام 2002 لـ مريم أوزرلي تكشف عن تغييرات جذرية في شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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