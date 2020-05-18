منْ هي سارة التونسي التي تصدرت ترند تويتر فجأة بسبب دورها بمسلسل ليالينا 80؟

تصدرت الفنانة سارة التونسي ترند تويتر مصر، ولفتت الأنظار لها بقوة من خلال أدوارها في مسلسل ليالينا 80 ومسلسل بـ 100 وش.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن سارة التونسي:

- سارة ممثلة تونسية اسمها الحقيقي «سهير».

- اختارت والدتها اسم سهير بسبب حبها لشخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم «معبودة الجماهير».

- ارتبطت ذكريات سارة في تونس بالأفلام المصرية التي شاهدتها وتعلقت بها منذ الصغر.

- درست في تونس علوم الإعلام والاتصال وحصلت على منحة في أسبانيا، وهناك شاركت في أول دور لها في فيلم أسباني قصير حمل اسم أحبك.

- حصلت على لقب ملكة جمال تونس، وكان مشروعها في المسابقة «كيفية اكتساح اللهجة المصرية للعالم العربي».

Advertisements

- قدمها المخرج خالد يوسف، في آخر أفلامه «كارما» بدور جيلان.

- العام الماضي قامت بدور والدة ياسمين صبري في مسلسل حكايتي، رغم عدم وجود فارق سن بينهما تقريباً.

- شاركت هذا العام بمسلسل ليالينا 80.

- لكن لفتت الأنظار لها أكثر بدور شيرين في ـ 100 وش، وكُتب اسمها على التتر «ظهور خاص».

- فازت بلقب ملكة جمال العرب سنة 2017.

- هي ابنة الفنان محمد الغضاب.



