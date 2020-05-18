مراد يلدريم يتعلم الطبخ المغربي على يد زوجته إيمان الباني

نجحت ملكة جمال المغرب السابقة، إيمان الباني، في تعليم زوجها، الفنان التركي مراد يلدريم مهارة جديدة خلال فترة الحجر المنزل، وهي الطبخ، وتحديداً الطبخ المغربي.



مراد شارك الفانز بصورة جديدة من داخل مطبخ منزله، ظهر فيها أمام طبق الكسكسي المغربي الشهير، معلقاً عليها باللغة العربية: "الحجر المنزلي علمني اعمل الكسكسي المغربي اللذيذ برعاية زوجتي حبيبتي ايمان"، وهي الصورة التي لاقت تفاعلاً قوياً بين فانز النجم المغربي، وخاصة متابعيه من المنطقة العربية، معربين عن اعجابهم بشكل الطبق، متمنيين له صوم مقبول وإفطار شهي.

وقد حصدت سابقا ايمان ثمار زواجها من الممثل التركي مراد، بتصويرها معه إعلاناً تركياً يحمل سمة عائلية لترويج ماركة تركية للأدوات والأواني المنزلية.



وقد استغرق التجهيز الفني للفيلم الإعلاني شهراً كاملاً إلا أنّه صوّر بيومٍ واحدٍ فقط، بفضل خبرة إيمان الباني وزوجها الكبيرة بالإعلانات والتمثيل.

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وقد تحدّثت إيمان الباني في الإعلان باللغة التركية بإتقان فنالت استحسان الكثيرين في السوشيال ميديا.