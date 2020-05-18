محمد حماقي بصورة قبل 17 عامًا... لقد تغيّر كثيرًا!



إنتشرت صورة للفنان المصري محمد حماقي من ألبومه "خلينا نعيش" الذي أصدره في العام 2003 وتضمن 10 أغاني مميزة. الصورة كان قد نشرها الفنان منذ سنتين على حسابه في انستغرام لكنها أعيدت وانتشرت بقوّة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها حماقي بلوك مختلف تمامًا عن اليوم. Advertisements وكان محمد حماقي، قد نفى مؤخرا شائعة إجرائه تحليلاً للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقياً وأنه في المنزل، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من الرسائل للاطمئنان على صحته.

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