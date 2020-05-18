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اختارت البعض من نجمات العالم العربي رجالاً أقل جمالاً منهن، الا ان التفاهم والحب كان أكبر من المظاهر الجمالية ليكملن حياتهن معاً.
الصور أعلاه تظهر نجمات عرب أجمل من أزواجهن الحاليين او السابقين:
النجمة اللبنانية مايا دياب تزوج من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر، حيث فاجأت الكثيرين بصورها معه وفروقات الجمال بينهما واضحة خاصة لناحية فرق الطول، الا انهما عادا وانفصلا.
مصرياً، النجمة ليلى علوي أيضاً تزوجت من رجل يفرقها جمالياً وهي المعروفة بعينيها الخضراوين ونعومة ملامحها.
النجمة لوسي تزوجت من رجل بشرته سمراء قاتمة، وهذا ما فعلته مي كساب التي ارتبطت من النجم لوكا المعروف ببشرته القاتمة.
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