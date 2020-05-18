أغنية جديدة تجمع حميد الشاعرى و مدحت العدل

الإثنين 18 مايو 2020

يتعاون المطرب حميد الشاعرى مع الكاتب مدحت العدل، فى أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور وقت طرحها، من ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع حميد الشاعري، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.



من ناحية أخرى شارك حميد مؤخراً بغناء بأغنية "قادرين" مع نجوم جيل التسعينيات إيهاب توفيق، وهشام عباس، ومصطفى قمر، وحققت الأغنية نجاحا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التوصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

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الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعرى، الذى يجهز لطرح ألبومه الجديد إذ أنه فى المراحل النهائيه للمكساج والماستر للألبوم.

أغنية "قادرين" تم تصويرها ومونتاجها فى ٣ أيام متواصلة قبل شهر رمضان مباشرة، والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذى تمكن من جمع 4 من نجوم جيل التسعينات فى أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.