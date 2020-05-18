STAY HOMAS..بسبب كورونا 3 شباب يتحولون من عاطلين لفريق غنائى ضخم

الإثنين 18 مايو 2020

يبدو أن فيروس كورونا الذى ضرب العالم وتسبب في فقد الكثيرين لفرص عملهم بسبب توقف الحياة في معظم المجالات كان له مفعول السحر علي ثلاثة شباب في اسبانيا، .. وتحديداً مدينة برشلونة ممن استفادوا بشكل كبير مما نعيشه حالياً حيث تسبب الفيروس في إكسابهم شهرة واسعة وأموالاً أيضاً عن طريق التعاقد مع واحدة من أكبر الشركات على مستوي العالم ممثلة في شركة سوني، وذلك بعدما لفتوا الأنظار بقوة لموهبتهم الغنائية خلال الشهرين الماضيين منذ انتشار فيروس كورونا.



القصة بدأت من برشلونة وعلي أسطح إحدي العمارات الذى حاول من خلالها ثلاثة شباب استغلال وقت الحجر الذاتي في تفجر موهبتهم الغنائية بإطلاق ما يسمي بأغاني الحجر، وذلك عن طريق طرح أغنية عبر السوشيال ميديا بشكل لايف يومياً يتفاعل معها متابعيهم، وبالفعل نجحوا طوال شهرين في طرح حوالي 27 أغنية مختلفة ما بين اللغة الإنجليزية والإسبانية والكتالونية، كما تنوعت تلك الأغاني ما بين كافة أشكال الموسيقي من بوب لـ فولك وغيرها من الأنواع التي أكسبتهم شهرة واسعة ربما لم يتخيلها أياً منهم، خاصة أنهما اعتادوا علي الغناء بطريقة كوميدية، مثلما ظهر في استخدامهم زجاجة وعلبة قمامة في العزف أثناء الغناء إلي جانب طريقتهم المميزة في الغناء.

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كل ذلك أكسب هذا الثلاثي شهرة واسعة أسرع مما يتخيلوا، حيث حظوا بمتابعة كبيرة وصلت إلي 400 ألف متابع خلال آخر شهرين عبر انستجرام وحده، إلي جانب تحقيق فيديوهاتهم عبر موقع يوتيوب أرقام ضخمة علي مستوي المشاهدات، وهو ما دفع شركة بحجم سوني للتعاقد معهم علي طرح أول ألبوم لهم في الخريف المقبل.