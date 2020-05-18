ياسمين صبرى: صناع برنامج رامز جلال اجتزأوا تصريحاتى عن أبو هشيمة.

الإثنين 18 مايو 2020

خرجت النجمة ياسمين صبري عن صمتها وردت للمرة الأولى على ظهورها مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه في شهر رمضان هذا العام، حيث أوضحت العديد من الأمور الخاصة بالحلقة، واجتزاء بعض إجاباتها عن الأسئلة التي وجهتها لها الإعلامية أروى خاصة المتعلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



وقالت ياسمين فى لقائ صحفي حلقة رامز شفتها مثل الجمهور وفى حاجة اندهشت منها جدا ومش لاقيه ليها أي تفسير، فانا لما اتسألت بتحبي في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إنى جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت انه من وجهة نظرى هو سيد الرجالة، وإن احنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وان هو بيضحكنى.

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وأضافت ياسمين صبري: "تفاجأت في الحلقة وانا بتفرج أن رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الأخير بس من إجابتي فانا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، ان اجابتنى تتقص وتتاخد دى بس وقلت وبيضحكنى، حتى والواو اتشالت، وضايقتنى وانا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأنى بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى".