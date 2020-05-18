هل وضع فستان نبيلة عبيد حداً للتشكيك في مصداقية برنامج رامز جلال ؟! .. فيديو

الإثنين 18 مايو 2020

وقعت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تبثه قناة أم بي سي خلال شهر رمضان المبارك .

وظهرت عبيد ترتدي فستاناً قصيراً في البرنامج، الذي تقوم فكرته على إستدراج الضيف عبر المذيعة أروى للمشاركة في برنامج يدعى "كرسي الحقيقة"، الأمر الذي أربك رامز خاصة أن المقلب يعتمد على ”الشقلبة“ والدوران، ما قد يعرض الفنانة نبيلة إلى موقف محرج، متسائلا عبر الحلقة عن سبب ارتداء نبيلة عبيد لفستان.

ويعتقد أن ظهور عبيد بهذا الفستان قد يضع حداً لاتهامات وتشكيك البعض بشأن مصداقيتها وحقيقة معرفة ضيوفه بالمقلب مسبقا.

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ولم يسلم رامز حتى من ضيوفه، الذين كانوا بين من يقر بشكوكه تجاه المقلب ومنهم من ينفي تماما علمه به، إضافة إلى مشاهير آخرين يهاجمونه باستمرار، مؤكدين في كل عام علم الضيوف بمقالبه.

واعتاد الفنان المصري في حلقاته في الكثير من الأحيان سؤال ضيوفه بشأن حقيقة معرفتهم بالمقلب، ورغم إنكار الضيف في كل مرة علمه بالمقلب، مع ذلك استمر معارضوه باتهام رامز وضيوفه بالاتفاق مسبقا على المقلب.

وكان رامز جلال قد أكد مع بداية الحلقة أن نبيلة عبيد كانت سترفض الحضور لو كانت تعلم مسبقا فكرة البرنامج، وهو الأمر الذي يبدو صحيحا، خاصة لفنانة في مثل قامتها الفنية وسنها.

ولعل ”الفستان“، الذي ارتدته الفنانة المصرية باختيار عفوي، أفضل سلاح للفنان رامز جلال، ليفند به اتهامات معارضيه التي لاحقته طيلة 9 سنوات