إيهاب فهمي: أعشق الأهلي.. وشرف لي المشاركة في «الاختيار»

الإثنين 18 مايو 2020

أجرى الفنان إيهاب فهمي مداخلة عبر برنامج "الوش التاني" مع الكابتن أحمد شوبير على راديو ONsport FM، وقال: "أعشق الأهلي وليا الشرف أنني أشجع هذا الفريق من صغيري.. وأتمنى عودة الدوري الممتاز مجددا... فأنا أحب أهنئ الجميع على نجاح الدراما هذا الموسم رغم صعوبة الظروف ولكن تبقى الدراما هي "الفاكهة". وأضاف "فهمي": "بداياتي التمثيلية كانت في المدرسة ومراكز الشباب.. وعشقت المسرح من صغري، فأنا سعيد جدا بمشاركتي في الملحمة الوطنية (الاختيار) وشرف لي أن أقوم بدور في ذلك المسلسل، و ٢٠١٧ كانت نقطة تحول في مشواري وخصوصا مشاركتي في مسلسل (ظل الرئيس). وتابع: "رفضت تسجيل سلسلة (حلقات علاء الدين) باللغة العربية.. فالأساس في ذهن البشر هو اللهجة المصرية، موضحا بأن النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود أعاد ما قدمناه في أفلام ديزني سابقا.. والكل بحث عن علاء الدين الذي قدمناه" واختتم تصريحاته: "بعيدا عن (الاختيار) و(نحب تاني ليه).. بالنسبة لي فأن مسلسلات (١٠٠ وش والبرنس وليالينا ٨٠) الأفضل في دراما رمضان هذا العام".

