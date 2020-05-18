شكرا لقرائتكم خبر عن «روتانا» تكشف عن جزء من أغنية أليسا الجديدة «قهوة الماضي» والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 ينتظر جمهور النجمة اللبنانية أليسا، صدور أحدث أعمالها الغنائية، أغنية “قهوة الماضي” من ألبوم أليسا القادم إنتاج روتانا.

وكشفت روتانا عن جزء من أغنية “قهوة الماضي“، ويقول “بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلك، ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك، بدي حدا شوفو إنت لو طل، إقعد بوجو عالهدا واتأملك“. Advertisements معلنة عن الموعد النهائي لصدور أغنية "قهوة الماضي"، اذ من المقرر صدورها ثاني أيام عيد الفطر السعيد. أغنية "قهوة الماضي" باللهجة اللبنانية، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «روتانا» تكشف عن جزء من أغنية أليسا الجديدة «قهوة الماضي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.