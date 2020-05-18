مفيد فوزي يمتنع عن الحديث على تصريحات الشيخ الشعراوي حول حجاب الفنانات

الإثنين 18 مايو 2020

حل الإعلامي مفيد فوزي، مساء اليوم الاثنين، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".



وأمتنع مفيد فوزي، عن الإجابة على سؤال إيناس الدغيدي، بأن الشيخ الشعراوي كان يحث الفنانات على الحجاب.

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وحاول مفيد فوزي، رد بطريقة غريبة قائلاً: "أجريت حوار مع الشعراوي وقال لي قول الحمد لله ورددها لتصون النعمة، فأنت تصون النعمة حين تقول الحمد لله".

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم.