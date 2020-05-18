«نجمة مصر الأولى».. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة نبيلة عبيد

الإثنين 18 مايو 2020

حلت الفنانة نبيلة عبيد، ضيفة على الحلقة الـ25، من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُذاع على قناة «mbc مصر». وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ«تويتر» بنشر عدة صور من حلقة نبيلة عبيد وعلق عليها قائلا: «نجمة مصر الأولى، أم قلب جامد في .. #رامز_مجنون_رسمي». وفي الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي نبيلة عبيد في 3 صور لنجوم وهم للنجم محمد صلاح، والصورة الثانية كانت للفنانة ياسمين صبري، والثالثة كانت لرامز جلال والتي قالت عنه "بخاف على الناس منه"، ذلك قبل ظهوره بشخصيته الحقيقية. وفي الفقرة الثانية، قام رامز جلال بالتردد في اللعب مع نبيلة عبيد في بداية الأمر، ليأخذ برأيها في لون شعره لتقول: "حلو.. والبدلة كمان اللي انت لابسها حلوة، ليقوم "رامز" برفعها من على كرسي الاعتراف لتقوله له: "قلبي بيدق.. نزلني"، ويوجه لها سؤال هل هناك خلافات بينها وبين النجمة نادية الجندي، لترد نبيلة عبيد قائلة: "لا.. أحنا علاقتنا زي الفل"، لتقول له إن هذه الخلافات كانت بينهما في الماضي بسبب الأعمال الفنية أما الآن لا يوجد أية خلافات. وفي الفقرة الثالثة، قام رامز جلال بتغير تفاصيل المقلب خوفا على نبيلة عبيد، واكتفى بنزولها بحوض المياه وطالبها بقول إنه نجم الجماهير، لتلبي طلبه قائلة: "رامز نجم الجماهير ونجم مصر الأول"، ليقوم بتقبيل رأسها وطالبها أنه تسامحه ويقوم بفكها من على كرسي الاعتراف، وينتهي المقلب على هذا الأمر. وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا ومنة عرفة وبسمة وبوسي وسوزان نجم الدين وأشرف بن شرقي وأروى جودة.

