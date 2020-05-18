مفيد فوزى : سعاد حسني لم تقتل وهذا سر وفاتها

الإثنين 18 مايو 2020

حل الإعلامي مفيد فوزي، مساء اليوم الأثنين، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".



ودخل مفيد فوزي، في فقرة "تنقذ مين"، من بين سعاد حسنى وفاتن وماجدة، اختار فوزى، سعاد حسنى قائلا، "لأنها ظُلمت وأنتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر أسمه، وخرجت حزينة ثم بعض الناس اختزلوها فى قصة حب عبد الحليم حافظ، وهى صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما، ولن أنسى أن فاتن حمامة حينما عادت مصر قالتلى ودينى فيلم "زوجتى والكلب" وقد رأته فى سينما بالعباسية بعد أن تنكرت فى ملابس لم تشعر به أحد" وتابع، "سعاد حسنى قتلها الإدمان بنفس الطريقة التى مات بها صلاح جاهين، إدمان المهدئات، ولو كانت سقطت من شرفتها كانت "هتتفصص"، وأخوها قالى لى شوفتها فى المشرحة مافيهاش خدش، والشعب المصرى لديه متعة السيناريو أكثر من أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد" برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير. ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم.