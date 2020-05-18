شوق محمد وريان جيلر يشمتان في "أم ذكي الكذابة".. هل يقصدان الحمراني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل كل من الفاشنيستا السورية شوق محمد، ومشهور سناب شات السعودي ريان جيلر، على خط ما أوردته النيابة العامة السعودية بملاحقة صحفي أمني مقيم خارج السعودية بتهمة بث الشائعات التي تمس النظام العام، بسبب خاطفة الدمام "مريم" إذْ انطبقت المواصفات على الصحفي أبو طلال الحمراني، حيث سخر وشمت الثنائي من تأكيد ملاحقته من النيابة.

وكتبت شوق محمد رسالة لها عبر خاصية "الاستوري" في "إنستغرام": "أم ذكي طلعت كذابة و90% من كلامها كذب في كذب والحين مطلوبة من النيابة العامة".

وأضافت شوق محمد في رسالتها التي لم تذكر فيها اسم أبو طلال الحمراني بشكل مباشر: "ودي أشوف وجه اللي مصدقينها للحين.. الله ما يضيع حق أحد ويارب انصفني وخد حقي".

وتأتي رسالة شوق محمد بعد إطلاق أبو طلال الحمراني بعض المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالقبض على مشهور سناب شات دايلر وابن خالته وشوق محمد في دبي، والتحقيق معهم بشأن تورطهم في قضية مخدرات، حيث قال المتابعون وقتها إنها المقصودة بحديث "الحمراني".

من جهته كتب ريان جيلر رسالة على "سناب شات": "الصحفي الكذاب اللي من كيس دت كوم مطلوب أمنيًا من النيابة العامة السعودية و90% من كلامه طلع كذب".

وتابع ريان جيلر في رسالته التي لم يذكر فيها اسم أبو طلال الحمراني بشكل مباشر: "ودي أشوف وجه اللي كانوا مصدقينه الحين الله يمهل ولا يهمل خلي افترائك علي وعلى غيري ينفعك الحين شعاع الشمس لا يخفي ونور الحق لا يطفأ".

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وكان المتحدث الرسمي للنيابة العامة قد أورد في لقائه ببرنامج "الليوان" عن وجود "صحفي" أمني مقيم خارج المملكة العربية السعودية سعى لبث الشائعات التي تمس النظام العام والإساءة للأجهزة الأمنية ولرجال أمن في نزاهتهم، وأنه تم التقدم للانتربول بطلب لتسليمه، ربما يكون هذا إشارة إلى الصحفي أبو طلال الحمراني كونه الوحيد الذي يورد معلومات بشأن هذه القضية.

من جهته وجّه الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، اتهامًا للإعلامي السعودي عبدالله المديفر مقدم برنامج "الليوان"، عبر شاشة "روتانا خليجية"، بأنه حاول الزج باسمه في حلقته التي استضاف فيها ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة بالسعودية، لكسب الشهرة ولأنه حاول التواصل معه قبل الحلقة للاتصال به خلال عرض حلقته.

وأكد أبو طلال الحمراني في مقطع فيديو بثّه عبر "سناب شات" أنه رفض الظهور بحلقة "الليوان" الأمر الذي أدى إلى الزج باسمه أثناء عرض الحلقة التي تم تناوله بالحديث فيها من جانب متحدث النيابة العامة بشأن ملاحقة مطلقي الشائعات.

وأوضح الحمراني في رسالة وجهها خصيصًا للإعلامي عبدالله المديفر بأن برنامجه "الليوان" لم يكن معروفًا ولا يشاهده أحد وأنه بمجرد طرح اسمه في الحلقة أصبح "تريند" وصار الجميع يتحدث عنه.