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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية نبيلة عبيد ضحية مقالب "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
تحل الفنانة المصرية نبيلة عبيد كضيفة مع الفنان رامز جلال، في حلقة "الليلة" اليوم الاثنين من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي، وتشاركه في خداع الضيوف المذيعة والفنانة أروى.
جدير بالذكر أن رامز جلال استضاف في الحلقات السابقة "غادة عادل، حسن شاكوش، أروى جودة، فيفي عبده، منة عرفة، بسمة، حمو بيكا، سوزان نجم الدين".
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