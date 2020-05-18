حارس كانييه ويست السابق يكشف بخله وسوء معاملته له

متابعة بتجــــــــرد: كشف الحارس الشخصي الخاص سابقًا للفنان العالمي ​كانييه ويست​ أن الأخير من أكثر المشاهير تطلبًا وصعب التعامل معه لأنه كان يغضب لأسباب غير مهمة.

وذكر الحارس ستيف ستانوليس أن كانييه كان يغضب بسبب ظهور الأول إلى جانبه في الصور التي تلتقطها عدسات الباباراتزي وكان يطلب من حراسه الشخصيين ان يبتعدوا عنه عندما يسيرون في الشارع.

وقال ستيف في هذا النطاق :”لست بحاجة إلى أن نكون أصدقاء، ولكن إذا كانت وظيفتي هي حمايته، إذا حدث شيء ما، فالقواعد تصعب القيام بمهامي. إذا كان يتوقع أن أحميه بجسدي، فأنا أتوقع الحصول على بعض الاحترام في المقابل”.

واشار ستيف أن كانييه ويست كان بخيلًا جدًا مع موظفيه ولا يعاملهم بطريقة جيدة.