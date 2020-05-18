فيديو نادر – عادل إمام يكشف تفاصيل وأسرار شخصية “الهلفوت”

متابعة بتجـــــــــرد: أذاعت قناة mbc مصر، أمس الأحد، لقاء تلفزيونياً قديماً للفنان عادل إمام، مع الإعلامي مفيد فوزي، وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلاد الزعيم.

وكشف الزعيم خلال ذلك اللقاء ذكريات فيلم “الهلفوت”، حيث قال إنه أراد أن يُكسب الشخصية واقعية، بارتدائها لملابس بالية متسخة.

وأكد أنه كان من الممكن أن يشتري ملابس جديدة من ثم يفسدها بنفسه حتى تتلاءم مع طبيعة الدور إلا أنه فضل أن يبحث عن ملابس قديمة لأن الجمهور يمكن أن يميز ذلك الأمر بكل سهولة.

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وأضاف، أنه كان بصحبة مساعده الخاص في أحد الأيام، حينما وجد شاباً يلعب كرة قدم في منطقة عابدين مرتديًا الملابس التي يريدها للدور، ولذلك عرض عليه شراءها مقابل مبلغ 50 جنيهاً، معلقًا: “الواد قلعه في الشارع”.

فيلم “الهلفوت” بطولة عادل إمام، إلهام شاهين، وداد حمدي، صلاح قابيل، حسين الشربيني، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.