بالفيديو – تصريح جريء من جمال سليمان.. هكذا يرى مصيره بعد عودته إلى سوريا

متابعة بتجـــــــــرد: خلال استضافة الفنان جمال سليمان في حلقة أمس (الأحد)، مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، قال الفنان السوري إنه تربى في أسرة متواضعة، معقباً: “كنا لازم نستلف يوم 15 أو يوم 20 في الشهر، عشان نقدر نعيش باقيه”.
وأضاف أن الاحتياج والعوز يمثلان الرعب في حياته، مؤكداً أنه مازال متأثراً بهذا الأمر.
وكشف عن حبه للمخرج جمال عبد الحميد، ولكن في تصوير أحد المسلسلات حصل خلاف بسيط بينهما.
كما كشف عن نيته من العودة إلي وطنه سوريا، إلا أنه قال إنه إذا عاد إلى سوريا سيكون مصيره السجن.
وتابع “إن شاء الله هنروح سوريا مواطنين أحرار، في بلد ديمقراطي تضم كل السوريين بمختلف انتماءاتهم”.
ووجه النجم السوري رسالة لابنه محمد، أعرب فيها عن أمله في أن يكون أمام محمد ورفاقه وجيله أيام حلوة، وأن تتاح لهما فرصة العودة إلى سوريا معاً، وأن يتمكن من أن يريه سوريا التي عرفها وعاش فيها.
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