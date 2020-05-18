آسر ياسين يعترف: تلقيت تهديدات بالقتل

متابعة بتجــــــرد: نشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، تدوينة أكد من خلالها أنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب المشهد الذي وافق فيه على مقابلة حبيبته السابقة، بدون علم خطيبته سكر، التي تجسدها نيللي كريم، وذلك في مسلسل “بـ100 وش” الذي يعرض ضمن سباق الدراما الرمضاني الجاري.

وجاء تصريح ياسين، ردًا على تدوينة متابع كتب له: “ليس من العدل أن تحبوا آسر ياسين لوحده لما يقول شوجر، ولما يخون تشتمونا إحنا”، إذ كتب: “يا هادي أنا جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة”.

يذكر أن المسلسل لاقى ردود فعل كبيرة خاصة بعد ظهوره مع نيللي كريم في دور كوميدي لم يعتده الجمهور، خاصة بعد ظهور نيللي في صورة الفتاة المعقدة ذات التركيبة النفسية المركبة.

مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.