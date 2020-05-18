بعد مشهد الإنتقام في “البرنس”.. تعليق أحمد زاهر يثير ضجة

متابعة بتجـــــــــرد: يشهد مسلسل “البرنس” لنجم محمد رمضان تفاعلاً من الجمهور في الشارع المصري، للدرجة التي أصبحوا يتعايشون مع الأحداث وكأنها واقع، مما أدى إلى الخلط بين الشخصيات في المسلسل والأبطال الذين يؤدون تلك الشخصيات.

وبعد انتقام رضوان البرنس (محمد رمضان) من شقيقيه فتحي وياسر (أحمد زاهر ومحمد علاء)، انطلقت الأفراح في البيوت المصرية بشكل عجيب، وبدأت تعليقات الشماتة والسباب على حسابات النجمين باعتبارهما فتحي وياسر لا زاهر وعلاء.

وسخر الفنان أحمد زاهر مما يدور في هذا الأمر، وعلق على فرحة الجمهور بضرب فتحي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “الناس فرحانه فيا ولا كأن مصر أخدت ‏كاس عالم”‏.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول “رضوان البرنس” الذي ‏يعمل ‏فني دوكو في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الستة.