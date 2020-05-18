بالفيديو – نيكول كيدمان تستمتع بأكل الحشرات

متابعة بتجـــــــرد: استعادت النجمة العالمية نيكول كيدمان فيديو قديماص سجل لها في العام 2018 خلال مقابلة أجراها معها موقع مجلة Vanity Fair. وظهرت فيه وهي تجلس على أحد المسارح وتقوم بأكل الحشرات.

وأثارت الجدل بعدما أعادت نشر المقطع على حسابها على “إنستغرام” بتناولها الديدان والصراصير والجراد المقلي. وأحدث ضجة كبيرة حيث شاهده أكثر من مليون و130 ألف متابع. وأعرب معظم هؤلاء عن استغرابهم قيامها بذلك معبرين عن اشمئزازهم في بعض الأحيان.

وتعليقاً على المقطع كتبت الفنانة: “هل تريدون تجربة سناك جديد في المنزل؟ ربما لدي بعض الاقتراحات”. ويشار إلى أنها كشفت خلال المقابلة أنها تتناول الحشرات بين الحين والآخر وأنها تشكل بهذا جزءًا من ملياري شخص حول العالم يقومون بالمثل.

ويشار إلى أن كيدمان أثارت الجدل منذ سنوات خلال ظهورها في الحفل الخاص بمهرجان كان السينمائي وكانت حينها في الـ46 عاماً. وبدت بتعابير وجه غير طبيعية بسبب تلقيها الكثير من حقن البوتوكس، علماً أنها تعتبر من أكثر نجمات هوليوود شباباً وجمالاً رغم التقدم في السن.