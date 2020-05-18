محمد هنيدي يسخر من مسلسل “النهاية” والفنانون يردون

متابعة بتجــــــــرد: غرد الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على تويتر، تضمنت نوعاً من المزاح على مسلسل “النهاية” للفنان يوسف الشريف بسبب قصة المسيح الدجال.
كتب هنيدي معلقاً: “موضوع المسيح الدجال ده توقعات ولا تسريبات للشهور الجايه؟”.
وتلقى هنيدي العديد من التعليقات من الجمهور، إلا أن عدداً كبيراً من النجوم والفنانين، ردوا على تغريدة هنيدي، حيث علق الفنان كريم عبد العزيز بقوله: “دي حقيقة أنت إيش عرفك”، فيما رد الفنان محمود الليثي معلقاً: “تسريبات لشهور القادمة”.
وأضاف الفنان أحمد العوضي مادحاً المسلسل والفنان يوسف الشريف بقوله: “دائماً سبّاق، زي فيلم العالمي كده صعدنا بعده كاس عالم”.
يذكر أن مسلسل “النهاية” يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.
وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 ويناقش كيف يتعرض العالم إلى مؤامرة كبيرة لتنهي العالم.
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