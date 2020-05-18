ياسمين عبد العزيز تتخذ هذا القرار بسبب مسلسلها

متابعة بتجـــــــــرد: سبب شخصية “غالية” التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل “ونحب تاني ليه” قررت الاختفاء بسبب ردود الفعل على الشخصية التي أغضبت ‏الجمهور من تصرفاتها.‏

ونشرت النجمة المصرية عبر حسابها على “إنستغرام” منشوراً عن المسلسل تظهر فيه الطفلة التي تلعب دور “تيا” إبنة ياسمين في العمل مع تعليق “ما فيش حد زعلان على تيا اللي عايزة تعيش مع ماماها وباباها”، لتعليق النجمة المصرية على المنشور قائلاً: “مثلاً يعني”، لتترك علامات الاستفهام والتشويق بانتظام نهاية المسلسل.

سبب شخصية “غالية” التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل “ونحب تاني ليه” قررت الاختفاء بسبب ردود الفعل على الشخصية التي أغضبت ‏الجمهور من تصرفاتها.‏

ونشرت النجمة المصرية عبر حسابها على “إنستغرام” منشوراً عن المسلسل تظهر فيه الطفلة التي تلعب دور “تيا” إبنة ياسمين في العمل مع تعليق “ما فيش حد زعلان على تيا اللي عايزة تعيش مع ماماها وباباها”، لتعليق النجمة المصرية على المنشور قائلاً: “مثلاً يعني”، لتترك علامات الاستفهام والتشويق بانتظام نهاية المسلسل.

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وكانت ياسمين قد أثارت الجدل بسبب دورها في المسلسل والذي قوبل بهجوم شديد من فئات مختلفة من الفتيات حيث كانت ردود أفعالها تجاه كريم فهمي مغالى فيها بشكل كبير.

مسلسل “ونحب تاني ليه؟” من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ‏سيد وبدرية طلبة‎.‎

وكانت ياسمين قد أعلنت منذ أسبوعين زواجها من الفنان أحمد العوضي وذلك بعد أن غيرت الحالة الاجتماعية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.