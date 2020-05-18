بالفيديو – إصابة ياسر جلال بوعكة صحية على الهواء

متابعة بتجــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “القاهرة الأن”، المذاع عبر شاشة “العربية الحدث”، مساء أمس (الأحد)، عبر الفنان ياسر جلال، عن عميق سعادته برد أفعال الجمهور بمسلسله الفتوة، مؤكداً أنه قدم هذا العمل عن قناعة كاملة.

وأكد جلال، أن عمالقة كبار من الفنانين قدموا دور الفتوة، مشيراً إلى أن دوره في المسلسل لشخص يحاول تحقيق العدل ويختلف كثيراً عن الفتوات الذين صورتهم الأعمال الفنية السابقة.

وفاجأ ياسر الجمهور أثناء حديثه بطلبه التوقف عن التصريحات، قائلاً: “من فضلك يا لميس مش قادر أكمل أنا حاسس بدوخة بسيطة، ومش هقدر أرد دلوقتي عن الكلام وأديني شوية وقت”، وبعد لحظات، أكد أنه أصبح في حالة جيدة وشعوره بتحسن

ويخوض ياسر جلال سباق رمضان الدرامي بمسلسل “الفتوة” ويشاركه في البطولة أحمد صلاح حسني ومي عمر وضياء عبدالخالق وغيرهم من النجوم.