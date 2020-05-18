ورد الخال الى العالمية… والسبب؟

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May 18, 2020
رُشح الفيلم السينمائي القصير “نطفة” بطولة النجمة اللبنانية ورد الخال واخراج سالم حدشيتي للمنافسة ضمن مهرجان سويسرا السينمائي العالمي Switzerland International Film Festival ومهرجان امستردام Amsterdam International Awards
ونشرت ورد الخال بوستر الفيلم القصير عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “الفيلم السينمائي القصير “نطفة ” يترشح في مهرجان سويسرا السينمائي العالمي ومهرجان امستردام.. الف مبروك للمخرج الواعد والصديق سالم حدشيتي.. وعقبال الاوسكار”.
وكانت “الخال” قد شاركت في أولى تجاربها السينمائية بفيلم روائي قصير يحمل اسم ”نطفة” من توقيع المخرج سالم حدشيتي، الذي سيكون مشروع تخرجه الخاص.
الفيلم يعرض في الجامعات وعدد من المهرجانات المخصصة للأفلام القصيرة. تم تصوير الفيلم في منطقتي تعنايل وبيروت في لبنان ويشارك في بطولته ورد الخال، فاء طربية، جهاد ياسين، شربل زيادة وغيرهم.
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