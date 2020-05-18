رامز جلال يغير تفاصيل مقلبه بسبب رعب نبيلة عبيد (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت حلقة الفنانة المصرية نبيل عبيد في برنامج "رامز مجنون رسمي" المخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال والمعروض على شاشة mbc، تغيرات كثيرة في فقرات البرنامج.

وبدأ رامز البرنامج كالعادة بتقديم ضيفته ساردا ما في جعبتها من سلسلة أعمال كبيرة وقال عنها إنها نجمة الجماهير وذكر عددا من أعمالها على مدار السنوات الطويلة الماضية بينما سخر من ملابسها كونها ارتدت "جيبة" قصيرة.

في بداية البرنامج جلست عبيد على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية في فقرة تقدمها الإعلامية "أروى" وهي الطريقة التي يتم من خلالها استدراج ضحايا رامز، وفي فقرة الأسئلة فشلت عبيد في حسبة بسيطة حاصل 3 في 5 حيث أجابت بأنها تساوي 6.

وفي فقرات البرنامج عرضت أروى مجموعة صور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال ضمنها، فقالت نبيلة عبيد عنه إنها تخاف على ضيوفه منه وفجأة خرج من صورته فأطلقت صرخة عالية وبدا الرعب على ملامحها.

وغير رامز أسلوب البرنامج حيث تدخل بتسجيل صوتي وقال إنه غير موقفه بعد رؤية ملامح الرعب على وجه "عبيد" وكان حائرا بين خيارين إما التراجع بسبب كبرها في السن أو إكمال الموقف لأن الشغل ليس به عواطف حسب قوله.

وعبرت نبيل عبيد عن خوفها منذ البداية وقالت إن قلبها يدق، وحاول رامز مداعبتها من خلال لمس أنفها وحينها ضحكت فقال إنه تشجع لإكمال المقلب.

وحذرت نجمة الجماهير رامز من "الغلط"، وحين سألها هل كانت تعلم شيئا عن البرنامج فأكدت أنها لم تكن تعلم عنه أي شيء نهائيا.

وحين رفعها رامز جلال لأعلى أطلقت عبيد صرخة قوية، وعندما سألها عن علاقتها بالفنانة القديرة نادية الجندي قالت نبيلة عبيد "علاقتنا زي الفل"، وحين ضغط عليها رامز قالت "زمان الناس كانت بتوقع بيننا في الأفلام".

وواصل رامز برنامجه ورددت عبيد "يخرب بيتك نزلني"، وسألها من "تتمنين أن يكون مكانك في هذا الموقف؟"، فقالت"متنماش حد في مكاني".

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وحين قام رامر"بتدوير" الفنانة وقع الساتر الذي وضع على قدم نبيلة عبيد حتى لا تتعرى مع لف الجهاز وتدويره وواصلت صرختها الهستيرية.

وهنا قرر رامز أن يقوم بفقرة بسيطة لتحليل الأموال التي ستتقاضاها -حسب تصريحه-، وقام بلفها بشكل بسيط بعدها أنزلها وحل قيودها وقرر إلغاء فقرة الكابوريا وكذلك الثعبان وأيضا السقوط في المياه مراعاة لكبر سنها.

يذكر أن رامز أسقط العديد من النجوم الفنانين مثل ياسمين صبري، ريهام عبدالغفور، وبسمة، وسوزان نجم الدين، وحمدي المرغني والفنان السعودي حسن عسيري وغيرهم.

على الجانب الآخر كان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن عبيد تشارك في الموسم الرمضاني من خلال سكر زيادة، تدور أحداثه على غرار مسلسل سكر زيادة، من إقامة ثلاثة سيدات في مكان واحد ومن ثم تحدث بينهم الكثير من المواقف والمفارقات الاجتماعية والكوميدية.

والعمل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد ، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، ويزو، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.