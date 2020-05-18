سارة التونسي تصبح فتاة أحلام الشباب.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الفنانة الشابة سارة التونسي الأنظار إليها بعد ظهورها في الحلقة الـ 20 من مسلسل "ليالينا 80" الذي يتحدث عن فترة الثمانينات وهو من بطولة إياد نصار وغادة عادل، خالد الصاوي وآخرين.

وفور ظهور التونسي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المتغزلة بجمالها، وتحولت إلى فتاة أحلام الشباب، كما أشادوا بتألقها في مسلسل "100 وش" من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، ووصفها البعض بـ "كراش" الشباب في العمل، رغم دورها الفتاة الخائنة لحبيبها، فيما كان آسر ياسين كراش "البنات".

وأطلت التونسي في رمضان 2020 بدورين الأول من خلال مشاركتها في مسلسل "100 وش" حيث تقوم بدور "شيرين" الفتاة التي تخلت عن "عمر" الشخصية التي يؤديها الفنان آسر ياسين من أجل الزواج من صديقه الثري، كما تشارك في مسلسل "ليالينا 80" حيث تقوم بدور ابنة الفنان خالد الصاوي الذي يتركها زوجها بعد إنجابها فتاتين، فتقرر بدء حياتها من جديد.

وكتبت مغردة: "سعيدة وأنا شايفة كل البنات بتتكلم عن جمال سارة التونسي بطريقة كيوت كدة وبمنتهى الروح الرياضية اللي في العالم في حين إن الولاد مستحملوش يومين تطبيل لآسر ياسين وده يثبت إن الضغائن والانسكيوريتيز بتيجي من عندهم هما مش إحنا".

وغرد رواد تويتر بأكثر من تويتة عن الأداء الجيد لسارة التونسي في شخصية شيرين متوقعين لها أن تكون نجمة المستقبل.

Advertisements

وسارة التونسى هي فنانة تونسية حصدت لقب ملكة جمال العرب لعام 2017 كما حصدت لقب ملكة جمال تونس، واسمها الحقيقى سهير، اختارت الاسم لها والدتها بسبب حبها لشخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم "معبودة الجماهير"، فارتبطت ذكرياتها في تونس بالأفلام المصرية التي شاهدتها وتعلقت بها منذ الصغر.

غيرت التونسي اسمها إلى سارة بعد وصولها إلى مصر، شاركت في بداية مسيرتها الفنية في فيلم "كارما" من إخراج خالد يوسف. كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل حكايتي إلى جانب ياسمين صبري، والغريب في الأمر أنها قدمت دور والدة ياسمين بالرغم من سنهما المتقارب.

درست سارة في تونس علوم الإعلام والاتصال وحصلت على منحة في أسبانيا، وهناك شاركت في أول دور لها في فيلم أسباني قصير حمل اسم أحبك.

ويبدو أن هذا الموسم سيكون بداية انطلاقة مميزة للفنانة الشابة، وبالرغم من أنها حديثة في عالم الفن ولا يوجد برصيدها الفني العديد من الأعمال، إلا أن جمالها وتألقها من خلال شخصية شيرين في مسلسل "100 وش" قد يكونان نقطة تحول في حياتها المهنية.

ويروي مسلسل "100 وش" قصة سكر "نيللي كريم" النصابة المحترفة، إلا أن يتم النصب عليها من قِبل عمر "أسر ياسين" نصاب محترف ايضًا -لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

ويقوم كل من عمر وسكر بضم عدد كبير من الأشخاص لعصابتهما من أجل القيام بعمليات نصب محترفة، ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى درويس، إسلام إبراهيم، علا رشدي، دنيا ماهر، من إخراج كاملة أبو ذكرى ويحقق نجاحًا كبيرًا.