المخرج يوسف السريع يكشف تطورات حالة عبدالعزيز المفرج الصحية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المخرج الكويتي يوسف عبدالعزيز السريع، عن تطورات الحالة الصحية لمواطنه الفنان عبدالعزيز المفرج، الملقب بـ"شادي الخليج" الذي تعرض لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لوقف نزيف بالمخ على إثر تعرضه لجلطة.

وقال يوسف السريع، في تصريحات تلفزيونية إنه تواصل مع أبناء عبد العزيز لمعرفة تطورات حالته الصحية حيث أجرى عملية جراحية بسبب جلطة في المخ ووضعه الأطباء تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة يتم بعدها اتخاذ الإجراء اللازم بحسب حالته الصحية.

وأكد "السريع" أن الفنان الكويتي يعاني من أزمة صحية صعبة مطالبًا الجمهور بالدعاء له كي يمر من تلك الأزمة، واصفًا "شادي الخليج" بأنه من أفضل المطربين على الساحة وكان يواصل أعماله حتى قبل مرضه.

وتابع أن الأطباء منعوا الزيارة عن عبدالعزيز المفرج لأن حالته حرجة، مبينًا أن ظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس "كورونا" والحظر المفروض في البلاد يساهم أيضًا في منع الزيارة عنه.

وكان عبدالعزيز المفرج قد نُقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة في مستشفى الأميري بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته غرفة العمليات لإجراء جراحة لوقف النزيف الذي أصاب المخ.

Advertisements

وشارك الفنان الكويتي طارق العلي عنوانًا لإحدى المواقع المحلية يفيد بإصابة عبدالعزيز المفرج بجلطة في المخ أدخلته غرفة العمليات لإيقاف النزيف، حيث علق "العلي" قائلًا: "ما يشوف شر أستاذنا الغالي بوعلي والله يقومه بالسلامة".

واحترف الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج الغناء، وقرر تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج حيث بدأ مسيرته بأغنية عنوانها لي خليل حسين في سنة 1960.

ودرس المطرب الملقب بـ"شادي الخليج" في مصر وحصل على شهادة بكالوريوس التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية في 1967، بعد عودته التحق بالعمل في وزارة التربية والتعليم وتدرج في السلم الوظيفي حتى وصل إلى وظيفة موجه فني عام للتربية الموسيقية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وتوقف عبدالعزيز المفرج فنيًا وإعلاميًا لمدة 11 عامًا ثم عاد في 28 أغسطس 1976 بمرافقة فرقة عبد العظيم محمد، بأغنيتين من ألحان غنام الديكان الأولى حالي حال للشاعر عبد الله محمد العتيبي والثانية سدرة العشاق من كلمات مبارك الحديبي، ثم شكل الثلاثي "شادي الخليج وعبد الله محمد العتيبي والديكان" ثلاثيا ناجحا في عدة أعمال غنائية مثل: صدى التاريخ، مواكب الوفاء، حديث السور، قوافل الأيام، أنا الآتي، قلادة الصابرين، الزمان العربي، أوبريت عاشق الدار.