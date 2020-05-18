محمد أنور يهنئ محمد عبد الرحمن على"جمجوم وبم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان محمد أنور، على تهنئة صديقه الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، على مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".

ونشر أنور، برومو المسلسل عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "مبروك لاخواتي على مسلسل جمجوم وبم بم (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، قريبا على شاهد".

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ورد"توتا"، على تهنئته، قائلا : "أخويا.. اخويا.. حبيبي يا أنور، تسلملي يا صاحبي ".

وطرحت الشركة المنتجة مؤخرا البرومو الرسمي للمسلسل عبر يوتيوب، وكان محمد عبد الرحمن، قد أعلن في وقت سابق، عن عرض المسلسل يوم ٢٥ مايو على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق " بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، ، تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.