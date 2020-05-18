أضرار مادية جسيمة.. "MBC" تدين الاعتداء على استديوهاتها بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أدانت مجموعة قنوات MBC، الاعتداء الذي تعرضت له اليوم استديوهات "MBC العراق" في بغداد، وذلك في بيان رسمي، نشرته عبر الحساب الخاص بالمجموعة على موقع "تويتر".

وجاء في البيان "مجموعة MBC تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات MBC العراق في بغداد، وتضع الأمر في عهدة السلطات والأجهزة المختصة"، لافتة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وتابع البيان "إن مجموعة ام بي سي إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرضت لها استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتجدد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حماية للمؤسسة التي تعمل في العراق وفقًا للأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها، عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله وتُتخذ سريعًا الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والوقوف دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلا لا قدر الله".

كان موقع سي إن إن بالعربية، أشار إلى أن الاعتداء جاء على خلفية حلقة برنامج "مالك بالطويلة" والذي تطرق لمقتل زوجة الشاعر السوري، نزار قباني، بلقيس الراوي، خلال تفجير استهدف السفارة العراقية في بيروت، عام 1981، ونقل مقدم البرنامج روايات حول ضلوع نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالتخطيط للعملية.