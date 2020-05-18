خاص- نجوم يخفون حقيقة زواجهم آخرهم فارس كرم

على الرغم من أن الزواج يعتبر حدثاً سعيداً، إلا ان العديد من النجوم في العالمين العربي والغربي دائماً ما يسعون الى اخفاء هذا الأمر عند حدوثه ثم يكشفون عنه بطريقة غير تقليدية عندما يُفضح امرهم عبر وسائل الاعلام.

وعلى ما يبدو ان الجمهور يحب متابعة الأخبار الشخصية للفنان، حيث دائماً ما يهتم بخبر الزواج او الطلاق أو الانجاب.

وقد استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “”هل انتم مع او ضد اخفاء المشاهير لزواجهم؟”

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أتت النتيجة 61% ضد و39% مع وذلك بعدما صوت أكثر من سبعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

وقد أخفى الكثير من الفنانين خبر زواجهم منهم غادة عبد الرازق، نجوى كرم، جورج وسوف، وائل كفوري، ربيع بارود، ميريام فارس، وغيرهم الكثير، أما آخرهم فارس كرم الذي اعلن بالفم الملآن منذ أيام دخوله القفص الذهبي. وقال “انا اتزوجت ونقطة عالسطر” رافضاً الكشف عن أي تفاصيل جديدة، وذلك بعدما اجتاح مواقع التواصل، خبر زواجه بالسر منذ أسابيع من معلمة مدرسة تدعى هبة عزيز وذلك في مسقط رأسه جزين جنوب لبنان.

واللافت في الموضوع ان الفنانين دائماً ما ينكرون زواجهم ويضعون اللوم على الاعلام، على أمل ان لا يخفي أي فنان زواجه لأن حق جمهوره عليه بان يشاركه هذه الفرحة لان الجمهور ليس فقط لشراء بطاقات الحفلات.