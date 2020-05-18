من اختارت داليدا خليل لتشكيل ثنائية درامية معه؟

اختارت النجمة اللبنانية داليدا خليل النجم المصري محمد رمضان لتشكيل ثنائيّة درامية معه وذلك رداً على اسئلة الجمهور خلال البث المباشر مع LBCI.

وفي التفاصيل، فقد أثنت داليدا على أداء الممثل المصري محمد رمضان في مسلسل “البرنس”، واختارته في الإجابة على سؤال “إختاري إسم ممثل غير لبناني لتشكيل ثنائية درامية معه”.

داليدا سبق وعبّرت عن اعجابها الشديد بمسلسل “البرنس” الذي يلعب بطولته محمد رمضان، احمد زاهر، روجينا وغيرهم، تأليف واخراج محمد سامي. وأكدت أنها لأول مرة تتابع وبشغف مسلسل مصري في شهر رمضان المبارك، واحبت جداً قصة وحبكة وتسلسل الأحداث في مسلسل “البرنس”. وأضافت داليدا مثنية على دور روجينا القوي في العمل الذي يحقق نجاحاً كبيراً.

من جهة أخرى، تحصد داليدا خليل نجاح مسلسل “سرّ”، في عرضه الثاني خلال شهر رمضان على قناةLBCI ، ويلعب البطولة في العمل كل من بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، سام حنا، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي، اخراج مروان بركات وإنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.