شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ناعيا الممثل الفرنسى ميشيل بيكولى: تعلمت منك كيف أكون فنانا عظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان خالد النبوى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الفرنسى الكبير ميشيل بيكولى، الذى وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 94 عاما، بعد مشوار طويل من العطاء والنجاح.





ونشر النبوى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته بالفنان الراحل من أحداث فيلم المهاجر، صحبها بتعليق: "يا له من يوم حزين، مات ميشيل بيكولى، بالنسبة لصناعة السينما والجمهور فهو ممثل عظيم، بالنسبة لى هو أعظم والد على الشاشة فى المهاجر".

وأضاف النبوى: "من خلالك تعلمت مبكرا كيف يمكن أن يكون الإنسان عظيما وكيف يمكن أن يصبح الممثل عظيما، وداعا والدى الأعظم على الشاشة".

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وتوفى اليوم الاثنين، وبعد مشوار طويل من النجاح والعطاء الفنى، النجم ميشيل بيكولى، الذى توج بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى 1980 عن فيلم "A Leap in the Dark" كما حصد جائزة الدب الفضى لأفضل ممثل فى مهرجان برلين السينمائى عام 1982 عن فيلم "Strange Affair" لبيير جرانير ديفير.

وجمعت الصداقة "بيكولى"عم المخرج المصرى الراحل "يوسف شاهين" وعرف المصريون النجم الفرنسى اللامع من أدواره فى أفلام شاهين، فى فيلمى المهاجر ووداعا بونابرت.

من ناحية أخرى، يعرض للنجم خالد النبوى، خلال موسم دراما رمضان الحالى، مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، الذى يذاع على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎، وهو بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎

فى إطار تشويقى مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.