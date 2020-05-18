شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الجزء الثانى من مسلسل the umbrella academy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شبكة نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل the umbrella academy حيث كشفت عن ذلك خلال تقرير أكدت خلاله أن عرض الجزء الثاني سينطلق في الـ 31 من شهر يوليو المقبل، وذلك بعدما حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.

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وكانت أشارت تقارير أخيرة أن النجم العالمي مارك ويلبيرج الذي اعتاد على لعب أدوار الأكشن والحركة في أفلامه مارك ويلبيرج سيلعب بطولة فيلم جديد من إنتاج شركة نتفليكس، حيث أكدت العديد من التقارير العالمية المهتمة بصناعة السينما مثل موقع "فاريتي" أن شركة نتفليكس تخطط من أجل استغلال غياب دانيال كريج عن شخصية جيمس بوند بعد فيلم لا وقت للموت، مثلما أشارمن قبل أن هذا العمل هو الأخير، والبدء في التعاقد على فيلم جديد يكون بطله هو مارك ويلبيرج الذى دخل في محادثات بالفعل مع الشركة المنتجة.

الفيلم سيطرح بعنوان Our Man in New Jersey مثلما أشار التقرير الذى أكد أن الشخصية ستكون قريبة للغاية من ملامح شخصية جيمس بوند العميل السري للمخابرات البريطانية، والذى تعد سلسلة أفلامه واحدة من أهم السلاسل حول العالم في تاريخ السينما، كما أشار التقرير إلى أن مؤلف الفيلم هو واحد من أهم مؤلفى الأفلام في هوليود والذى اقترن اسمه برائعة "safe house".



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وكان فيلم "لا وقت للموت" الذى يعد آخر أفلام دانيال كريج مع سلسلة جيمس بوند قد تعرض للعديد من الأزمات بداية من انسحاب مخرجه على إثر خلافات مع الشركة المنتجة ثم اندلاع حريق في الاستديو بالإضافة إلي حادث سيارة كاد أن يودي بحياة سائقها أثناء تنفيذ مشاهد أكشن، إلى جانب إصابة دانيال كريج نفسه أثناء التصوير في كاحله في التصوير، قبل أن يتم تأجيل الفيلم بدلاً من عرضه فى شهر ابريل بسبب كورونا الذى أوقف السينما وأغلق دورالعرض للمرة الأولي حول العالم.