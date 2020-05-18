شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 25 هل يكتشف عادل إمام حقيقة داليا البحيري اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "فلانتينو" أن داليا البحيري الزوجة الثانية استغلت حب عادل إمام لها وتقوم بالنصب عليه وأنها قامت بالإتصال بطليقها لتخبره أن نصيبه محفوظ وأنها وجدته ضحية سهلة لذلك قامت بالزواج منه.

ولكن السؤال هنا هل عادل إمام علي علم بحقيقة داليا البحيري وهل سيكشف عن ذلك اليوم خاصة وأن الحلقة كشفت عن استعانته بأحد المهندسين المتخصصين في مجال كاميرات المراقبة وأظهر الحديث بينهما أن عادل إمام يراقب بعض الأشخاص ولكنه لم يفصح عن هويتهم؟ ، ولكن هناك سؤال أخر يفرض نفسه هو أن داليا البحيري قد تكون مخلصة لعادل إمام وأن دعوة طليقها للمنزل ما هي إلا مناورة للقبض عليه وتسليمه للشرطة بعدما ارسل لها ولعادل إمام رسائل تهديد وهو ما سيتضح في حلقة اليوم الاثنين من المسلسل.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.