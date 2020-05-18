شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلانى يمتطى حصانًا بجولة فروسية ويعلق: "ما أطيب ريحة ترابك يا وطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم اللبناني عاصي الحلاني الحفاظ على لياقته البدنية مع طول فترة الحجر المنزلي التي يعيشها العالم، وظهر المطرب عاصي الحلاني، وهو يمتطي حصانًا في جولة سباق فروسية في مدينة بعلبك بلبنان، وشارك عاصي الحلاني فيديو استعراض الفروسية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، وعلق مادحا بلاده قائلا: "مع الخيل والطبيعة ..ما أطيب ريحة ترابك يا وطني".

وقبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك طرح المطرب اللبنانى عاصي الحلاني دعاء "يا سامعًا"، الدعاء من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وأطلقت "روتانا" الأغنية عبر قناتها على يوتيوب، ومن ناحية أخرى يحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، التي طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه



عاصي الحلاني يركب الفرس

أغنية “بعشقك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.

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وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا: "ممكن تشارك السنة الجاية".

وتابع الحلانى: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، لذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتكرر فى كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا أن إدارة البرنامج فى حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور فى البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.