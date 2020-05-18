شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تشيد بـ "الاختيار":كل التحية لصناع العمل ومعجبة بـ"100 وش"و "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة صابرين بالتنوع والمجهود الكبير المبذول فى مسلسلات رمضان هذا العام والذى يأتى فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها فى الوقت الحالى، موجهة الشكر إلى كل شخص مر أمام الكاميرا وعمل ف هذه الظروف، لافتة أنها معحبة بأكثر من مسلسل وتحرص على مشاهدتها مثل "بـ 100 وش" "البرنس" و"الاختيار".

وأشارت صابرين لـ"الخليج 365" أنها تعتبر "الاختيار"، الصرخة التى لم نستطع صرخها طوال الفترة الماضية وقالت:"بمجرد عرض المسلسل صرخنا كلنا فى نفس الوقت، بعدما كنا غير قادرين على ذلك، العمل أخذ بثأر شعب مصر، وأخرج كل ما كنا نكتمه فى قلوبنا، وأوجه التحية لكل من عمل فى هذا المسلسل".



صابرين فى مسلسل ليالينا 80

وأشارت صابرين إلى أن اعجابها بـ"الاختيار" لأنه جعلنا نشاهد كيف تقوم العمليات الأرهابية ورد أبطالنا عليهم موضحة :"كلنا كنا بنشوف هذه الأحداث فى النشرة الإخبارية فقط، ولكن فى المسلسل نرى كيف قامت هذه العملية ومن الذين قاموا بها، فالحدث الحقيقى الذى رأيناه فى الأخبار نشاهده حالياً اتصنع ازاى وهذه عظمة هذا العمل.

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ويعرض لصابرين فى رمضان الجارى مسلسل "ليالينا 80" على قناة CBC، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، اياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.