فيديو..هاري ستايل يطرح التيزر الرسمي لكليب أغنيته الجديدة Watermelon Sugar

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل " التيزر " الرسمي لكليبه الجديد " Watermelon Sugar " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب " تمهيدا لطرح الأغنية خلال ساعات، و جاء مقطع الفيديو ليثير حماس ومحبي وعشاق النجم البالغ من العمر ( 26 عاما

وبالرغم أن مقطع الفيديو يحمل صورة شاطئ و طاوله فقط ، إلا أنه حصد أكثر من 1.3 مليون مشاهدة بعد أقل من يوم علي إطلاقه .

يذكر أن هاري ستايل كان واحد من أعضاء الفريق الغنائي الشهير " one direction " الذي انفصل اعضاءه في عام 2016 ، و كان هذا الخبر بمثابة صدمة للكثير من محبي الفريق و خاصة من فئتي المراهقين و الشباب.

وقد بدأ هاري ستايل مسيرته الفنية عام 2010 ، و من أبرز الأغنيات التي اشتهر بها هاري : " adore you " و " falling " و " two ghosts" و " meet me in the hallway " ، و غيرهم .