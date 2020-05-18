شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..هاري ستايل يطرح التيزر الرسمي لكليب أغنيته الجديدة Watermelon Sugar والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل " التيزر " الرسمي لكليبه الجديد " Watermelon Sugar " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب " تمهيدا لطرح الأغنية خلال ساعات، و جاء مقطع الفيديو ليثير حماس ومحبي وعشاق النجم البالغ من العمر ( 26 عاما
وبالرغم أن مقطع الفيديو يحمل صورة شاطئ و طاوله فقط ، إلا أنه حصد أكثر من 1.3 مليون مشاهدة بعد أقل من يوم علي إطلاقه .
يذكر أن هاري ستايل كان واحد من أعضاء الفريق الغنائي الشهير " one direction " الذي انفصل اعضاءه في عام 2016 ، و كان هذا الخبر بمثابة صدمة للكثير من محبي الفريق و خاصة من فئتي المراهقين و الشباب.
وقد بدأ هاري ستايل مسيرته الفنية عام 2010 ، و من أبرز الأغنيات التي اشتهر بها هاري : " adore you " و " falling " و " two ghosts" و " meet me in the hallway " ، و غيرهم .
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