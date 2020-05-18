شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يسأل..المسيح الدجال ده توقعات ولا تسريبات؟ ويوسف الشريف يجيب بالضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم محمد هنيدى، الفنان يوسف الشريف، حول مسلسله "النهاية" الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020، دار حول حقيقة المسيح الدجال.

ووجه هنيدى، سؤالا إلى يوسف الشريف عبر حسابه على تويتر، قائلا: "موضوع المسيح الدجال ده توقعات ولا تسريبات للشهور الجايه؟".. فما كان من الشريف إلا أنه اكتفى بوضع "إيموشن ضاحك" فقط.





وانتهى النجم يوسف الشريف من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله " النهاية" الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة on، بعد تصوير استغرق 6 شهور فى العديد من الديكورات، حيث كانت المشاهد الأخيرة فى صحراء 15 مايو واستوديو شبرامنت، وجمعت المشاهد بين بطل العمل يوسف الشريف ومحمد لطفى وعمرو عبد الجليل وباقى فريق العمل.

وكانت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، شهدت أحداثا كثيرة ومتلاحقة، فالسيد مؤنس يأمر رجاله بتتبع "صباح" ومعرفة مكانها، كما يأمرهم بمراقبة السيد غفران الرئيس الجديد لـ"إينرجيكو"، وتتصل ناهد السباعى بيسر وتطلب منه نقلها فى الشقة التى كان قد عرضها عليها من قبل.

أما عمرو عبد الجليل "الريس عزيز" فيؤكد لمسجونيه بأن العالم سينتهى وأن الحرب القادمة مدمرة، ويؤكد كلام "فارس" الذى هرب من الواحة وجاء للقدس، وفى نفس الوقت تقوم ناهد السباعى باسترجاع ذكرياتها مع زوجها زين، فهى ما زالت معتقدة أنه مات برغم أن من مات هو الروبوت زين الذى صنعته "صباح" بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، لكن المهندسة رضوى "ناهد السباعي" تودع منزلها وتلملم حاجاتها وتأخذ ابنها وتتوجه للشقة الجديدة التى جهزها لها "يسر".

المهندس زين فى الواحة يتحدث مع "ناهد السباعي" عبر التليفون ويرى ابنه ويطمئن على زوجته، ثم يتوجه إلى مطعم خاص بالشغل الذى يعمل فيه، ويتحدث مع زميل له فى العمل "محمد مرزبان" ويصطحب مجموعة من العاملين لتخزين " e c".

مدير إينرجيكو الجديد "السيد غفران" يطلب مقابلة السيد مؤنس، ويؤكد له أنهما لا بد أن يتعاونا معا ويؤكد له أن هناك ملفات وعى سرقت ولا بد من إعادتها، ويكشف له السيد مؤنس أنه يعرف حقيقة ما قام به مع عصابة المحروقى واتفاقه معهم على إعادة العقول وملفات الوعي، ويخبره بأنه قام بتسريب معلومات لعصابة المحروقى ويواجهه بعدة اتهامات، لكن السيد غفران يحاول الدفاع عن نفسه مؤكدا له أن صميم عمله يستدعى البحث عن المسروقات مع الملفات.

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وكانت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، بدأت بمرحلة ما بعد وفاة مراد المحروقى "محمد لطفى" ويبدأ أحد أفراد العصابة في تنصيب نفسه على الباقى، ويتحدث معهم حول القواعد الجديدة للعصابة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم ولكن أحدهم يؤكد لهم أنهم لو تفرقوا سوف يقبض عليهم من قبل قوات الأمن الخاصة بالسيد مؤنس.

أيمن الشيوى يقابل أفراد العصابة ويؤكد لهم أنه كان بينه وبين مراد المحروقى قبل مقتله بأن هناك كرات زرقاء يبحث عنها، لكن الفتاة "ريناد" تؤكد لهم أن صباح والروبوت زين سرقا هذه العقول، والفتاة تؤكد له أن صباح هربت من المنطقة الشرقية بالقدس وتقترح عليهم الفتاة الذهاب إلى هناك وتبحث عن صباح ولكن طلبها أن يحموا إخوتها لحين عودتها ووضعهم فى كشك "الروبوت زين" وريناد تودع الأطفال الذين هربت معهم، وتودع العصابة أيضا ويعطونها زادها فى رحلتها من طعام وشراب.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.