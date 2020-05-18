شكرا لقرائتكم خبر عن عمالقة الفن يجتمعون..الشريعى وأنيس منصور والفيشاوي ولطيفة يغنون"تم البدر بدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من نهاية شهر رمضان المبارك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تسجيل نادر لأغنية "تم البدر بدري"، والتي تعد أشهر أغاني شهر رمضان، للفنانة القديرة شريفة فاضل، ويضم عدد من عمالقة الفن ومنهم الفنان والموسيقار الراحل عمار الشريعى، و الفنان يحيى شاهين، محمد نوح، يونس شلبى، لطيفة، رغدة، فاروق الفيشاوى، بالإضافة للكاتب والأديب الكبير أنيس منصور، وكانت ضمن إحدى السهرات الرمضانية فى التسعينيات.



تم البدر بدري

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا، ولتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الجمعة المقبلة، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".