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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري تروج لـ Daisies بفستان من Richard Quinn سعره 1932 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت النجمة العالمية كاتي بيري قد أعلنت في شهر مارس الماضي انها تنتظر طفلها الأول و هي " فتاة " من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ذو الـ ( 43 عاما ) و منذ ذلك الحين تحاول بيري أن تظهر للعالم أن هذه الفتر الصعبة لن تؤثر علي أناقتها وجمالها لذلك تسعي بالظهور في أبهي إطلالة لكي تخطف الأنظاروالأضواء نحوها .
نشرت كاتي بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور أظهرت مدي أناقتها و ذلك قبل ساعات من ظهور بيري في برنامج " American Idol " لكي تقدم لأول مرة أغنيتها السينجل الجديدة " Daisies ".
ظهرت كاتي بيري بفستان يحمل طبعة ورورد الـ Daisies و هو نفس اسم اغنيتها التي أثارت ضجة منذ أيام معدودة و كأن بيري تروج للاغنية بطريقة جديدة ، وجاء فستان كاتي بيري توقيع دار أزياء " Richard Quinn " ووصل سعره إلي 1932 جنيه إسترليني .
يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .
كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies " ، حيث استطاعت أن تسيطر في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات " iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت ".
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