شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد" الحلقة 25..هل يساعد بيومي فؤاد يسرا للانتقام من أشقاءها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة أمس الأحد من مسلسل "خيانة عهد" قيام منعم "بيومي فؤاد" بمراقبة عهد "يسرا"، وذلك بعدما شك في أنها على علاقة بشخص آخر يدعى شريف، وعندما راقبها شاهد عهد وهي تدخل إلي منزل شيرين "جومانة مراد" والتي كانت وراء تعاطي هشام "خالد أنور" ابن عهد للمخدرات ومقتله عن طريق خالته فرح "حلا شيحة".

ويعلم منعم تماما أن علاقة يسرا بجومانة انتهت منذ استعانتها به للبحث عن نجلها هشام إلي أن وجدوه يتعاطي المخدرات في منزل شيرين، فهل ستضطر يسرا لفضح خطة انتقامها من أشقاءها له لتبرر وجودها في منزل شيرين وهل ستستعين به لمساعدتها في الانتقام من اشقاءها؟

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.