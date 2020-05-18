الليلة.. مفيذ فوزي ضيف برنامج "شيخ الحارة والجريئة"

يحل اليوم الإعلامى الكبير مفيذ فوزي، ضيف برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، ويذاع على قناة "القاهرة والناس". والناس". ومن المقرر ان يتحدث "فوزي" خلال الحلقة عن علاقته بالفنانين والشخصيات العامة، والأسرار والكواليس التى يخفيها منذ سنوات طويلة، يواجه الاتهامات من شيخ الحارة، ويكشف عن أسرار جديدة. التى يخفيها منذ سنوات طويلة، يواجه الاتهامات من شيخ الحارة، ويكشف عن أسرار جديدة. يذكر ان برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يذاع يوميا واستضاف العديد من نجوم الفن والاعلام.

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