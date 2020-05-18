فيديو..أنغام تحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة بأغنيتها "هنعيش مع بعض" على "فيسبوك"

سجل الكليب الجديد لأغنية "هنعيش مع بعض" للفنانة أنغام، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وذلك بعد 5 أيام من طرحه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: هشام جمال، توزيع: مادي، ويقول مطلعها "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، أهلنا وناسنا هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا

تاني من بعض".

يذكر أن أحدث إصدارات أنغام الغنائية كانت أغنية "كنا بنضحك" صمن تتر للمسلسل الرمضاني "جمع سالم" وحصل على أكثر من 170 ألف مشاهدة، الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان وتوزيع: خالد عز.

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