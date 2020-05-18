بالصور- بيرس بروسنان يقبل زوجته على شاطئ البحر في هاواي

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات البابارازي النجم العالمي ​بيرس بروسنان​ وزوجته كيلي سميث وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر في هاواي، ونشر موقع الديلي ميل صور بيرس والذي دور جيمس بوند من قبل وهو يقبل زوجته على الشاطئ وذلك رغم ضوابط المفروضة في ظلّ تفشي فايروس كورونا.

وكان النجم بيرس بروسنان قد خطف الأضواء مؤخراً وتحديداً مع نهاية كانون الثاني الماضي مع نجليه باريس وديلان على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب في نسختها الـ 77، والذي يقام في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

الجدير بالذكر أن بيرس بروسنان لعب بطولة سلسلة جيمس بوند خلال عدة أفلام في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

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