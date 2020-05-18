اللبنانيات لسن الوحيدات.. نجمات شهيرات بدأت مسيرتهن بتتويجهن "ملكة جمال" منهن ايفا لونغوريا وشارون ستون!

ميرنا وليد - بيروت - خاضت العديد من متسابقات ملكات الجمال في لبنان والعالم العربي بعد مشاركتهنّ الجمالية هذه وسواءً إن فازوا باللقب أم لا مجال التمثيل وحققنّ شهرة واسعة في هذا المجال نذكر منهنّ الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ التي فازت باللقب عام 2004 وغيرها الكثير.

إلاّ أن الأمر لا يقف عند الجميلات اللبنانيات، بل هي أمر شائع أيضاً عالمياً، حيث أن الكثير من الممثلات في هوليوود الأكثر شهرة اليوم كنا قد ظهرن للمرّة الأولى في مسابقات الجمال ونذكر هنا:

الممثلة الهندية إيشواريا راي التي حصدت لقب ملكة جمال العالم لعام 1994 قبل دخولها عالم السينما لتصبح اليوم من أجمل وأشهر نجمات هوليوود.

الممثلة الهندية ​بريانكا شوبرا​ التي فازت بلقب ملكة جمال العالم لعام 2000 ولتقتحم بعدها عالم السينما وتحديداً هوليوود في الفيلم الشهير "باي ووتش" مع الممثل الأميركي دواين جونسون.

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الممثلة الأميركية ​شارون ستون​ التي فازت بلقب ملكة جمال كروفورد، ثم تنافست في مسابقة ملكة جمال بنسلفانيا قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال والتي أوصلتها لجائزة الأوسكار بعد أن رشحت لها عن فيلم الجريمة "Casino" عام 1995.

الممثلة العالمية ​إيفا لونغوريا​ التي حصدت بلقب ملكة جمال كوربوس كريستي عام 1998، وقد لعبت العديد من الأدوار المهمة في عالم هوليوود.

الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ التي حصدت لقب "Miss Black Tennessee" عام 1972 لتشتهر بعدها كمقدمة برامج وخاضت عالم السينما ورشحت لجائزة الأوسكار عن دورها كممثلة مساعدة في فيلم "The Color Purple" عام 1985.