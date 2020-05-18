خطفت صورة للفنانة يسرا الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي التقطتها قبل 24 عامًا ظهرت فيها في مياه البحر. الصورة هي من جلسة تصوير قديمة خضعت لها يسرا، بدت فيها رائعة وبكامل جمالها ونعومتها، مرتدية مايوه من اللون الأسود، ووضعت أحمر شفاه من اللون الداكن، كما أسدلت شعرها الأسود على كتفيها فزادها جمالاً. إقرئي أيضًا: Advertisements كاظم الساهر يطمئن محبيه: إن بعد العسر يسرا يسرا توزع كمامات وقفازات على العاملين بمسلسلها «دهب عيرة» الصورة لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وحصدت نسب مشاركة عالية، وقد تغزل محبو يسرا بها وبجمالها.

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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا في صورة رائعة على البحر قبل 24 عاماً.. شاهدوا جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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