بالفيديو: دنيا بطمة تؤكد حملها بطفلها الثاني

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة من خلال مقابلة مباشرة أجرتها على منصة انستغرام أنها حامل بطفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك.
ووصفت دنيا تجربة الحمل للمرة الثانية بالصعبة، حتّى قالت إنها أصعب من المرة الأولى حيث أنجبت ابنتها غزل.
أما عن جنس الجنين، فأكدت بطمة أنها لا تعرف بعد، لكنها خلال أسبوعين ستتمكن من معرفة جنسه، وعندها ستعلن الأمر.
وكان قد انتشر خبر حمل بطمة منذ حوالي شهرين، بعد أن قامت عمتها بتنسريب الأمر، وتحديداً خلال قضية "حمزة مون بيبي" التي تورطت فيها دنيا إلى جانب شقيقتها ابتسام، وقالت إن دنيا تذهب للتحقيق وهي في حالة إرهاق بسبب الحمل.
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