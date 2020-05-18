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نعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو والدها الذي قضى يوم أمس بحريق هائل شبّ في منزله في بيروت بسبب انفجار قارورة غاز عبر حسابها الخاص في موقع تويتر.
وأكثر ما أحزن جيسي هو أنها فقدت والدها قبل يومين من موعد عودتها إلى لبنان حيث كانت متواجدة في أبو ظبي.
ونشرت جيسي ورقة النعوة وأرفقتها برسالة مؤثّرة جاء فيها وقالت:"كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".
وكانت عناصر من الدفاع المدني اللبناني قد أخمدت بعد ظهر يوم أمس حريقاً شب داخل شقة الممثلة جيسي عبدو التي تقع في الطبقة الخامسة من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان في لبنان، بعدما انفجرت قارورة غاز، ما أدى الى اندلاع حريق في المنزل.
وقد عثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو الذي قضى في الحريق وتم نقله الى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.
من أسرة "الجميلة" نتقدم من جيسي بأحر التعازي وأن يسكن الله الفقيد فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر الممثلة جيسي عبدو في أول تعليق لها بعد رحيل والدها بحريق هائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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